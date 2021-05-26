Полиция американского штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя — Брайан Хью Уорнер) по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет об инциденте, когда во время выступления певец избил оператора. Имя пострадавшего неизвестно. В правоохранительных органах США уточнили, что Мэнсон не возвращался в штат, чтобы ответить на выдвинутые обвинения в суде. Отмечается, что в Нью-Гэмпшире за подобные действия может грозить штраф в размере двух миллионов долларов или тюремное заключение сроком до одного года. В полиции также заверили, что выдача ордера «не имеет отношения к преступлениям сексуального характера».

Сам музыкант и его адвокаты осведомлены о получении ордера на арест, однако пока никак не отреагировали на обвинения.

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