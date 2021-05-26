Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил задержанного основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в убийстве людей на Украине. Об этом сообщает Obozrevatel.

Выступая в парламенте, Лукашенко заявил, что в самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске 23 мая, находился террорист. По словам президента, «об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь».

«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?» — сказал Лукашенко.

Minval.az