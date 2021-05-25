Каспийское море может столкнуться с экологической катастрофой, подобной той, что произошла с Аральским морем. Об этом сказал спецпредставитель Европейского союза по Центральной Азии Питер Буриан.

«Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море», — сказал Буриан (цитата по РИА Новости).

В основе таких ожиданий лежит ряд факторов, в том числе наблюдаемый на Каспии низкий приток воды из реки Урал. «Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе», — отметил региональный спецпредставитель ЕС.

Буриан указал на важное значение сотрудничества по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия. С этой целью прикаспийские государства должны обговорить справедливое разделение водных ресурсов и доступ к ним с учетом интересов всех участников.

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