Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске, с белорусскими диспетчерами.

Согласно документу, в 9:30 утра 23 мая диспетчер Минского аэропорта сообщил пилоту Ryanair, что «по сведениям спецслужб» на борту самолета находится бомба, которая может быть приведена в действие над Вильнюсом.

Далее диспетчер говорит, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов и предлагает «по соображениям безопасности» совершить экстренную посадку в Минске.

Во время переговоров пилот также спросил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорт Вильнюса, куда самолет направлялся. «Это наша рекомендация», — ответил диспетчер.

Далее пилот просит выделить ему частоту для связи со своей авиакомпанией, но из расшифровки неясно, получил ли он ее. Ранее полиция Литвы сообщала, что пилоты приняли решение о посадке после переговоров с Ryanair.

На отметке 9:45 пилот запрашивает разрешение сохранять текущий курс, диспетчер отвечает согласием. Но через две минуты пилот передает сигнал тревоги и сообщает, что собирается направить самолет в аэропорт Минска.

Фрагмент расшифровки завершается на отметке 9:57, когда пилот и диспетчер обсуждают технические параметры посадки.

Minval.az