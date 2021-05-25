В Иране началась борьба за пост президента: министерство внутренних дел опубликовало официальный список кандидатов в президенты страны, пишет агентство Tasnim.

На выборы Ирана допустят семь кандидатов из 592 подавших заявки. Среди зарегистрированных выбрали главу судебной власти Ибрагима Раиси, бывшего вице-президента Мохсена Мехрализаде и управляющего Центрального банка Абдольнасера Хеммати.

Кроме того, в выборах примут участие секретарь Совета политической целесообразности Мохсен Резаи, представитель Верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, глава Исследовательского центра иранского меджлиса (парламента) Алиреза Закани и член парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми.

Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня 2021 года.

Minval.az