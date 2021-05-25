«Если ты сам ничего не делаешь, то по какому вопросу обращаешься в ОДКБ?». Об этом на пресс-конференции заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, отвечая на вопрос об обращении в организацию в связи с ситуацией в Сюнике (Зангезуре).

Происходящее Кочарян сравнил с поведением ребенка, которого обидели на улице, и он бежит жаловаться отцу.

«В конце концов, государство мы или нет? Есть у нас достоинство, самолюбие или нет? Если ты сам ничего не делаешь, не предпринимаешь и считаешь, что за тебя другой должен решать вопрос. Обсуждаемое из жанра абсурда. Я убежден, что подобного не было в истории ОДКБ. Если ты сам ничего не делаешь для решения своих проблем, никто тебе не поможет их решить. Это очень простая формула», — отметил Кочарян.

Minval.az