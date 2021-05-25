С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, украинским авиакомпаниям запретили выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров», — заявил Шмыгаль.

Minval.az