Президент США Джо Байден назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание летевшего на нем журналиста Романа Протасевича «прямым вызовом международным нормам». Заявление Байдена размещено на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как перенаправление самолета [в Минск], так и последующий арест господина Протасевича. Этот возмутительный инцидент и видео, которое господин Протасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорной атакой на политическое инакомыслие и свободу прессы», — сказано в заявлении.

США призвали к освобождению Протасевича и других белорусских политзаключенных, а также поддержали призыв к международному расследованию инцидента в Минске и санкции, которые после него решил ввести Евросоюз. Белый дом также разработает «соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных», добавил Байден.

«Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский», — добавил Байден.

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