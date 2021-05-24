Goldman Sachs ожидает роста цен на сырую нефть до 80 долларов США за баррель в IV квартале этого года. В банке полагают, что рынок недооценил восстановление спроса на топливо и сырье даже при возможном возобновлении поставок из Ирана.

«Аргументы в пользу дальнейшего роста цен на нефть остаются неизменными, учитывая значительное увеличение спроса на вакцины в условиях неэластичного предложения», — говорится в сообщении банка, которое приводит Reuters.

В нем говорится, что даже на фоне «агрессивного предположения» о возобновлении иранского экспорта в июле, к IV кварталу этого года цены на Brent все равно достигнут отметки в 80 долларов США за баррель.

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