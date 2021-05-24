Власти Литвы запретили расположенным на территории страны аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят в воздушном пространстве Беларуси. Об этом, сообщает Delfi, объявил по итогам заседания правительства министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис. Запрет вступит в силу 25 мая.

Такое решение, пояснили власти Литвы, продиктовано соображениями безопасности после происшествия с самолетом Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. На этом самолете, выполнявшем рейс из Афин в Вильнюс, летел бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки Протасевича задержали. Самолет Ryanair и его пассажиры провели в аэропорту Минска почти семь часов перед тем, как продолжить полет в Вильнюс.

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