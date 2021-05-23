Итальянский город, который примет «Евровидение-2022», будет выбран по результатам конкурса. Об этом заявила в воскресенье на пресс-конференции глава делегации Италии Симона Марторелли.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса «Евровидение-2021» в Роттердаме, набрав 524 балла. Это победа Италии стала третьей в истории «Евровидения» и первой с 1990 года.

«Мы очень горды этой победы, — подчеркнула Марторелли (цитата по ТАСС). — Она имеет большое значение для нас. Спустя 31 год конкурс «Евровидение» возвращается в Италию. И мы будем очень рады принять его». «Это хорошая возможность для восстановления, потому что, как вы знаете, нам пришлось пережить очень тяжелые времена, особенно в Италии», — заметила она. «Мы проведем конкурс, по итогам которого и будет определен город проведения», — добавила глава итальянской делегации, отказавшись от дальнейших спекуляций на тему.

Участники группы сказали, что для них не принципиально, в каком именно городе Италии пройдет конкурс в следующем году.

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