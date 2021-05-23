Американский актер Кевин Спейси, которого обвиняют в домогательствах, вернулся к карьере киноактера.

Он получил главную роль в фильме Ванессы Редгрейв L’uomo che disegnò Dio («Человек, который привлек Бога»). Продюсером фильма выступит супруг Ванессы Редгрейв, Франко Неро.

«Среди актеров я связался с Кевином Спейси. Я был бы очень счастлив вернуть его на съемочную площадку. Мы ждем окончания пандемии, чтобы начать с того места, где была прервана наша подготовительная работа», — рассказал Неро, слова которого приводит Yahoo!News.

В 2018 году на изнасилования и домогательства со стороны Спейси жаловались почти два десятка человек, но обвинения в адрес Спейси были отозваны прокуратурой.

В сентябре 2020 года актер Энтони Рэпп и неназванный мужчина подали против Кевина Спейси совместный иск о сексуальных домогательствах, которые могли происходить в 1980-х годах.

Федеральный судья Нью-Йорка обязал анонима, скрывавшегося под инициалами C.D., раскрыть настоящее имя, чтобы продолжить разбирательства.

Из-за этого требования, аноним решил отозвать свой иск.

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