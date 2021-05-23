Победившая на «Евровидении» итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур.

Об этом участники группы рассказали на пресс-конференции.

«Мы еще работаем над новым альбомом, который выпустим до конца года, до декабря», — сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис (цитата по РИА Новости).

Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года группа выпустила дебютный сингл «Chosen». В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале «Сан-Ремо» с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе «Евровидение».

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье «золото».

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