В Роттердаме стартовал финал «Евровидения-2021».

В финале конкурса на арене Ahoy выступят 26 артистов.

Шоу откроет представительница Кипра Элена Цагрину, последней споет певица Senhit из Сан-Марино.

Зрителей также ждет выступление конкурсантов из Азербайджана, Албании, Бельгии, Болгарии, Израиля, Исландии, Кипра, Литвы, Мальты, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Швеции, Украины, Финляндии и Швейцарии, а также автоматических финалистов — представителей государств «большой пятерки» «Евровидения» (основавшие конкурс страны): Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, исполнителя из страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды). Вместо живого номера исландской группы Daði og Gagnamagnið покажут запись их репетиции, так как один из членов коллектива получил положительный тест на коронавирус.

Напомним, что представительница Азербайджана Самира Эфенди выступит с песней «Мата Хари».

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