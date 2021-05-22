Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с Россией.

«Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет», — сказал министр в эфире радиостанции О1, передает ТАСС.

По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом. «Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы», — добавил министр.

Европейский союз и Россия должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики, отметил Шалленберг. Он надеется, что тональность в отношениях ЕС и Москвы изменится.

Шалленберг подчеркнул, что в Европейском союзе «Австрия всегда предпринимает усилия для прочного и стабильного канала диалога с Москвой». «Есть много тем, по которым мы [ЕС и Россия] хотим работать вместе и должны это делать. Ключевые слова: климат, энергетика. Здесь мы должны сотрудничать. Но мы [ЕС], разумеется, не можем подвести наши ценности», — сказал министр.

«Я очень надеюсь, что тональность вскоре изменится, чтобы мы смогли когда-либо найти способ сосуществования. То, что сейчас это сложно, в этом нет сомнений», — подчеркнул Шалленберг.

По его словам, «Россия удостоилась сомнительной чести» из-за того, что к ней были применены различные санкционные механизмы ЕС. «Видна цепочка провокационных актов, которые Россия предприняла в Европе и Европейском союзе», — считает министр.

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