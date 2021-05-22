Марсоход Чжужун успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление в субботу, 22 мая.

«Марсоход Чжужун успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», – говорится в сообщении.

Чжужун будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата Марса. Период работы марсохода на поверхности планеты рассчитан на 92 земных суток.

Напомним, 15 мая автоматическая межпланетная станция Тяньвэнь-1 совершила успешную посадку на поверхность Марса. Это произошло впервые в истории китайской космонавтики.

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