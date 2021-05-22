Королева Великобритании Елизавета II почтила память своего покойного супруга, принца Филиппа, посетив авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth («Корабль Его Величества Королевы Елизаветы») в Портсмуте. Об этом сообщает The Express.

Отмечается, что монарх поднялась на борт судна спустя семь лет после того, как они с мужем дали название авианосцу.

На палубе HMS Queen Elizabeth королеву приветствовали командир корабля капитан Ангус Эссенхай и командующий всей авианосной группой коммодор Стивен Мурхаус.

В субботу, 22 мая, HMS Queen Elizabeth отправится в поход во главе авианосной ударной группы.

По данным издания, королева во время своего визита на судно надела кашемировое пальто в военном стиле, на шляпу она заколола брошь, которую ей подарил принц Филипп в 1966 году. Это первый раз, когда ее величество появилось с этим украшением на публике.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

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