Евросоюз рассматривают возможность начать делать заявления от имени 26 членов, исключив из этого Венгрию из-за серии ее недавних вето по ряду вопросов. Об этом со ссылкой на дипломата ЕС сообщает Euractiv в субботу, 22 мая.

«Это замечание последовало за рядом вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам», — сказано в материале.

В частности, в апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, а 18 мая — не присоединилась к 26 другим главам МИД в призыве к перемирию в конфликте Израиля и Палестины. Также Венгрия заявила, что не одобрит соглашение Евросоюза о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, так как это приведет к увеличению количества мигрантов в ЕС.

В ответ на вопрос журналиста о том, как другие страны Евросоюза относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.

«Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам с 26 и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления на 26-м шаге, безусловно, есть, но это не предпочтительно», — подчеркнул дипломат.

Однако дипломат отметил, что такой шаг «не ослабит ЕС в глобальном масштабе».

Minval.az