В Азербайджане выявлено еще 352 случая заражения коронавирусом, 720 человек вылечились, 12 человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 352 случая заражения коронавирусом, 720 человек вылечились, 12 человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/05/22 16:47
Раздел: Новость
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