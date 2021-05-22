Ереванская газета «Грапарак» пишет со ссылкой на свои источники, что в Иране находятся около 160 армянских военнослужащих. Одним из поводов недавнего визита в Армению высокопоставленных иранских военных было обсуждение вопросов, связанных с возвращением армянских солдат.

«Нам рассказали, что армянские солдаты оказались на государственной границе Ирана в тяжелые дни войны и с того времени остаются там: неизвестно, где они находятся и в каком статусе. Нам сказали также, что Иран предъявил какие-то предусловия армянской стороне в связи с возвращением армянских солдат: они пытаются воспользоваться обстоятельством нахождения у них «пленных».

В минобороны Армении в беседе с газетой отказались комментировать данный вопрос.

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