В действиях США, объявивших о внесении в санкционный список ряда российских компаний и судов, задействованных в строительстве газопровода СП-2, следует разобраться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Интерфаксу.

При этом Песков не выразил удивления действиями Штатов.

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», — отметил он.

В то же время на вопрос о том, как такой шаг Белого дома повлияет на решение Москвы по поводу встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, Песков ответил: «Посмотрим, как нам лучше будет».

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