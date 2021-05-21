Популярный сервис WhatsApp готовит новую опцию, которая сделает удобнее сохранение и перенос переписки пользователя. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Сейчас экспорт чатов имеет строгие правила — чтобы сохранить переписку и медиафайлы, нужно иметь первоначальный номер телефона и устройство той же операционной системы (iOS или Android). Из-за этого многие пользователи вынуждены терять переписку за продолжительное время.

Новая функция, которую тестирую в WhatsApp, обеспечит не только полноценную миграцию на другую операционную систему, но даже и на другой номер телефона. Для защиты персональных данных, опция будет работать только с привязкой нового телефона к аккаунту владельца.

Minval.az