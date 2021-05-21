На фоне стремительного распространения эпидемии COVID-19 в Индии также стала распространяться грибковая болезнь мукормикоз.

Однако наравне с этим среди граждан Индии начали диагностировать заболевания так называемой белой плесенью, сообщает The Times of India.

По информации журналистов, 4 случая заболевания белой плесенью были зафиксированы в больнице Медицинского колледжа города Патна.

Эксперты отмечают, что белая плесень представляет для пациентов большую опасность, чем черная (мукормикоз).

«Белая плесень остро воздействует на легкие и другие органы, а также ногти, кожу, желудок, почки, мозг. Подобно «черной плесени» эта инфекция также грибковая, которая особенно угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой», – сообщил заведующий кафедрой микробиологии Медицинского колледжа Патны доктор Сингх.

Сингх подчеркнул, что если заболевание не обнаружить вовремя, оно может привести к смерти.

В связи с этим специалист призвал больных COVID-19 серьезно следить за собой и сразу же сообщать об обнаружении симптомов черной или белой плесени.

Случаи грибкового заболевания мукормикозом отмечены в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Бихар и национальном столичном округе Дели.

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