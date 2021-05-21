Российские наемники, находящиеся в Центральноафриканской Республике (ЦАР) для поддержки правительственных сил, причастны к убийствам и изнасилованиям. В этом их обвинило издание VICE World News, собравшее ряд свидетельств военных преступлений россиян против местного населения.

Так как минимум две жительницы столицы ЦАР Банги заявили, что подверглись сексуальному насилию со стороны российских наемников. По словам одной из них, они задержали ее на улице, заподозрив в связях с повстанцами. Они отвели женщину в полуразрушенный дом, где продержали несколько часов, угрожая ей убийством и принуждая к оральному сексу.

Другая пострадавшая женщина рассказала, что ее также задержали, обвинив в связях с противниками правительственных сил. Трое белых мужчин вывезли ее за пределы Банги и изнасиловали. После этого женщину на протяжении нескольких часов продолжали насиловать уже военные ЦАР, затем ее выбросили близ местного стадиона. При этом пострадавшая призналась, что в месте, где подверглась насилию, она смогла заметить груды тел убитых людей.

Также изданию стало известно о причастности россиян к убийству уличного торговца из города Бамбари, в котором находится одна из баз наемников. Как рассказал брат убитого, наемники арестовали мужчину, а затем отвезли на свою базу, где в течение трех дней подвергали его пыткам — в частности, торговцу отрезали палец. После этого пострадавший пожаловался на действия россиян местным властям, а вскоре его убили повстанцы из местной вооруженной группировки. При этом отцу мужчины они заявили, что российские наемники заплатили им за это.

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