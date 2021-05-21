Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии на 93 году жизни.

Об этом ТАСС сообщила его дочь Айдан Салахова.

«В клинике в Германии скончался народный художник СССР Таир Салахов», — сказала она.

Таир Салахов — советский, азербайджанский и российский живописец, театральный художник, педагог.

Таир Теймур оглы Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку (ЗСФСР, ныне — Азербайджанская Республика) в семье Теймура и Соны Салаховых. Отец, партийный работник, был репрессирован в 1938 году (реабилитирован в 1956 году).

В 1950 году Салахов окончил Азербайджанское художественное училище им. Азима Азимзаде (Баку), в 1957 году — Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова Академии художеств СССР (ныне — Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова при Российской академии художеств, МГАХИ) по специальности «художник-живописец». Выпускник мастерской Петра Покаржевского.

Таир Салахов является одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX века.

Его творчество включает в себя жанровые композиции, посвященные бакинским нефтяникам («С вахты» — 1957, «Утренний эшелон» — 1958, «Ремонтники» — 1960, «Над Каспием» — 1961, «Женщины Апшерона» — 1967, «Утро на Каспии» — 1986 и др.), портреты композиторов Кара Караева (1960) и Дмитрия Шостаковича (1976), балерины Ольги Рукавишниковой (1998), дочери Айдан (1967), натюрморты и интерьеры («Гладиолусы» — 1958, «Натюрморт с венским стулом» — 1976, «Полевые цветы» — 1984, «Зимняя веранда» — 1993, «Мартовский букет» — 2002 и др.), графические и живописные циклы «По Чехословакии» (1961-1965), «По Италии» (1964-1972), «По Америке» (1965-1970), «Индия» (1968-1970), «По Норвегии» (1968-1978), триптих «Страна огней» (2007) и др.

В 1963-1974 годах Салахов преподавал в Азербайджанском государственном институте искусств им. М. А. Алиева (ныне — Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Баку), с 1975 году — в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. В 1984-1992 годах заведовал в МГАХИ кафедрой живописи и композиции. Профессор (1973).

В 1963-1967 годах Таир Салахов был депутатом Верховного совета Азербайджанской ССР, в 1966-1974 годах — Верховного совета СССР, в 1980-1988 годах — Верховного совета РСФСР.

В 1973-1991 годах являлся первым секретарем правления Союза художников СССР.

Народный художник СССР (1973) и РФ (1996). Герой Социалистического Труда (1989).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1976), Дружбы народов (1981), Ленина (1989), «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней (2003, 1998), Дружбы (2016), «Независимость» (Азербайджан, 1998), Гейдара Алиева (Азербайджан, 2008), Чести (Грузия, 2003), Кирилла и Мефодия I степени (Болгария, 1979), Искусств и литературы (Франция, 2009), Почетного легиона (Франция, 2015).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1968 год, Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2012 год.

В 2012 году в Государственном архитектурно-историческом заповеднике «Ичеришехер» (Баку) был открыт дом-музей Таира Салахова. Жизни и творчеству мастера посвящен документальный фильм «Таир Салахов. Художник мира» (2003, режиссер Галина Самойлова).

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