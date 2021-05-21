Суд канадской провинции Онтарио признал, что Иран, сбив Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», совершил теракт, передает телеканал Global News.

«Истцы установили, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность», — заявил судья Эдвард Белобаба.

Как отмечается, суд постановил, что «с учетом всех вероятностей» ракетный удар со стороны Ирана был намеренным.

Как сообщается, суд принял такое решение, опираясь на мнения двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что иранской стороне было известно, что воздушное судно является гражданским самолетом.

Minval.az