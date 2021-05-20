Актриса Сальма Хайек призналась, что в прошлом году очень тяжело переболела коронавирусом.

Как отметила 54-летняя звезда, она провела в изоляции в одной из комнат своего дома семь недель. В какой-то момент ей стало настолько трудно дышать, что пришлось подключить кислород

«Мой врач умолял меня лечь в больницу, настолько плохо все было. Но я сказала: «Нет, спасибо. Предпочитаю умереть дома «, – заявила актриса, слова которой приводит «Корреспондент» Variety.

Хайек до сих пор испытывает слабость и быстро устает после болезни.

В настоящее время Сальма проживает в Лондоне вместе со своим мужем, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, и их 13-летней дочерью Валентиной.

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