Поражает уровень деморализации армянских военнослужащих: их конвоируют, торопят ускорить шаг, и они безропотно передвигаются короткими перебежками в направлении территории Армении, сдав азербайджанскому спецназу свое оружие.

Видимо шок от военного разгрома во Второй Карабахской войне у армянской армии до сих пор не прошел.

Отметим, что армянских военных не стали брать в плен — азербайджанцы просто отвели их обратно до линии границы.

Ну и понятно, что тут линия соприкосновения, а не бал в институте благородных девиц, где надо демонстрировать светские манеры. «Давай домой!» — звучат на русском команды азербайджанских военных, обращенные к армянским солдатам.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az