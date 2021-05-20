Азербайджан рассчитывает получить к американскому вооружению, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссий в видеоформате на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества».

«Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать», — заявил президент.

Он также отметил, Баку и Вашингтон могли бы активизировать сотрудничество с сферах современных технологий, торговли, так как объем взаимной торговли недостаточно высок.

По его словам, Азербайджан нацелен на активное двустороннее сотрудничество, как с Россией, так и с США.

«Я считаю, что завершение карабахского конфликта сделает легче этот процесс, так как конфликт блокировал некоторые направления сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Minval.az