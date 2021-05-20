20 мая проходят обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».
В мероприятии принимает участие президент Ильхам Алиев.
20 мая проходят обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».
В мероприятии принимает участие президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/05/20 17:39
Раздел: Новость
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