Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом «Шохрат».

Он удостоен этой награды за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики.

Minval.az