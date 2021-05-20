Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом «Шохрат».
Он удостоен этой награды за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сабира Худу оглу Рустамханлы орденом «Шохрат».
Он удостоен этой награды за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики.
Дата: 2021/05/20 16:39
Раздел: Life-style
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