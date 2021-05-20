Президент Владимир Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 мая.

«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал глава государства, выступая на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.

Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию России.

Он подчеркнул, что будет делать все, чтобы сохранить и усилить страну, добавив, что РФ располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.

Minval.az