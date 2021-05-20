Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече в Москве со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, передает ТАСС.

Председатель российского кабмина отметил, что Москва и Баку совместно борются с коронавирусной инфекцией. Россия оперативно передала Азербайджану специальные тест-системы, в страну направлялись бригады российских медицинских специалистов, а в мае в республику была поставлена первая партия вакцины «Спутник V», сказал Мишустин.

«Мы также готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины», — подчеркнул он.

По словам российского премьера, Москва готова оказывать содействие в налаживании этого производства. «Уверен, что это позволит организовать вакцинацию в сжатые сроки, вакцинацию населения и Азербайджана, и России», — добавил Мишустин.

Глава кабмина России рассказал, что по итогам его переговоров с Асадовым планируется подписать ряд соглашений об углублении сотрудничества по таким направлениям, как информационная сфера, интеллектуальная собственность, таможенное взаимодействие, продовольственная безопасность, ветеринария.

Minval.az