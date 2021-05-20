Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и граждан стран СНГ из Сектора Газа.

«В связи с резким ухудшение ситуации в Секторе Газа в результате военной операции Вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию, выразивших такое пожелание граждан РФ и граждан государств — участников СНГ, находящихся в Секторе Газа», — говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.

Документ датирован 20 мая и вступает в силу со дня подписания.

Путин поручил МИД России совместно с СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан с учетом развития обстановки с Секторе Газа.

Minval.az