Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым для «проверки» состоятельности идей США о дальнейших отношениях с Россией.

«Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым, чтобы проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой», – написал глава Госдепа на своей странице в Twitter.

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном состоялись в ночь на 20 мая в исландском Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, они продолжалась около двух часов.

Minval.az