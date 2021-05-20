Поспешу сказать, что это отнюдь не философское определение заданной проблематики. Умение отличать в политике правду от лжи, как раз и является краеугольным вопросом, который стоит в основе многих проблем в сфере общественно-политических отношений. Политический парадокс: демагогия и дешевый популизм плодятся именно там, где рядовой обыватель затрудняется различать правду от лжи. «Придуманная правда» в руках радикалов становится предметом для политических спекуляций и эмоциональных манипуляций.

Прошу обратить особое внимание на выражение «придуманная правда». Зачастую, субъективная точка зрения и собственное предвзятое видение вопроса представляется как безальтернативная правда. Кстати, безальтернативность, как раз и является одним из основных признаков яркой демагогии. Демагогу свойственно отрицать все то, что не исходит от него самого.

Политикану, а именно таковыми являются те, кто на самом деле далеки от профессионализма, нужна тема для полемики и критики. Когда о себе не о чем рассказывать, т.е. нет собственных каких-либо серьезных достижений и идей, лучшим способом зарабатывания политических дивидендов становится огульная критика других. Вот именно здесь, по моемому, мы как раз и выходим к главному вопросу. Правда в политике нужна сильной стороне. Искажение правды и ложь, как раз наоборот, необходимы для того, чтобы скрыть свою слабость и несостоятельность.

Обратите внимание на риторику радикальной оппозиции, речь идет не только об Азербайджане, этот сегмент политических отношений всю свою политическую активность полностью посвящает критике работы властей. Данное обстоятельство объясняет то, почему их не интересует правда. Реальные достижения властей не могут быть предметом демагогии и дешевого популизма оппозиции. Страх потерять в глазах своих заказчиков статус радикального оппозиционера толкает их с каждым разом на еще большие безрассудства. Жаль, что у таких горе-политиков этот страх преобладает над страхом потерять доверие своего народа. Демагогия лишена конструктивизма и рациональности. Данный факт вновь указывает на то, что правда и объективность не входят в круг интересов радикальной оппозиции.

Все предельно банально. Политическая активность радикалов идентична алгоритму работы «желтой» прессы: чем больше громких и скандальных «заголовков», тем больше популярность. Радикалы-политиканы, как представители «желтой» прессы, «жонглируют» скандалами и спекулируют человеческими эмоциями. Конечно, же их не будет интересовать объективная правда. Выдавать придуманную ложь за правду – вот в чем заключается содержание «слепого» политического радикализма.

Развивая контекст, хотелось бы напомнить еще об одном, не совсем честном методе, который применяется радикальной оппозицией в политике – это метод «лупы». Когда человек смотрит на текст через лупу, он видит только очень короткий отрывок. Его внимание фокусируется на одном элементе, который может исказить суть и содержание всего текста. Это делается преднамеренно, чтобы обмануть и ввести в заблуждение. Радикалы в своей демагогии прибегают к потенциалам этого обманчивого метода. «Благодаря» этому методу реальные успехи и достижения остаются в стороне, а общественное внимание фокусируется на конкретном негативе.

Разве может тебя интересовать «правда», если ты в своей политике прибегаешь к подобным методам? Вопрос, конечно риторический, он не требует ответа. Более того, тому, кто ищет правду, ему еще и нужен диалог. А тот, кто убегает от правды, избегает этого диалога. Ведь именно атмосфера диалога может создать объективную среду, в которой правда всеми адекватно воспринимается. А теперь вспомним, кто у нас в стране критикует инициативы власти в области политического диалога. Да, конечно, это вновь наши горе-радикалы.

Если хотите научиться отличать в политике правду от лжи, то будьте рациональны, судите трезво и не поддавайтесь сиюминутным эмоциям. Национальные интересы и стабильность – являются основными ориентирами политической правды. Все, что находится за пределами этих ориентиров, не может интересовать любящего свою страну ответственного гражданина.

Асиф Адиль

Minval.az