Турецкая Республика с момента основания подвергается атакам и давлению, предпринимаются попытки разрушения страны изнутри.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии презентации спортивного телеканала TRT Spor Yıldız в среду в Анкаре, передает Anadolu.

Он отметил, что Турция не может оставаться равнодушной и к ситуации в регионе.

«Во многих странах, жители которых веками жили в мире и согласии под защитой наших предков, сегодня царят ненависть, насилие и конфликты», — сказал Эрдоган. Президент Турции привлек внимание к реакции ряда стран на позицию Анкары по ситуации на Ближнем Востоке.

«Нам говорят: «Эрдоган не должен так говорить». А что я должен делать? Аплодировать? Турция возвышает голос в каждом регионе, где видит насилие», — сказал президент.

По его словам, сегодня в Палестине на глазах у всего мирового сообщества убивают сотни мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Причем в качестве орудия для убийства применяются новейшие виды вооружения.

«В Иерусалиме и Газе умирают не дети, а сама человечность! Те, кто закрывает глаза на насилие Израиля в отношении невинных палестинцев, на самом деле формируют почву для трагедии в собственных странах. Если сегодня мы промолчим по поводу трагических событий в Иерусалиме, завтра то же самое произойдет с другими священными для нас городами», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что международные организации и страны, позиционирующие себя в качестве поборников демократии, прав человека, справедливости и безопасности, молча наблюдают за беззаконием [в Палестине].

По словам турецкого лидера, считать, что всегда прав сильнейший – в корне ошибочный подход. «Турция прилагает все усилия для формирования миропорядка, при котором прав тот, на чьей стороне справедливость. Если для противостояния жестокости и защиты угнетенных необходимо заплатить определенную цену, Турция готова без колебаний сделать это. Очевидно, что если сегодня мы не выполним обязанности, возложенные на нас историей, те, кто претендует на наши земли, проявят еще большую наглость», — заверил Эрдоган.

Minval.az