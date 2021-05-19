На одной из парковок в Германиии обнаружили длинный тоннель, который ведет к банку Volksbank. Длина подземного хода порядка восьми метров. Об этом сообщает издание Spiegel. Тоннель нашли в городе Шпенге.

Предполагается, что ход соорудили злоумышленники для осуществления ограбления.

Подземный ход обнаружили из-за проседания участка на парковке. Вначале предполагалось, что земля проседает из-за воды.

Таким образом, строители начали ремонт проблемного участка и обнаружили ход шириной в один метр.

СМИ сообщают, что копание тоннеля началось в трансформаторной подстанции. Тем временем, о иноверных грабителях пока ничего неизвестно.

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