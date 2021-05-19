«Споры между Азербайджаном и Арменией по поводу озера Гарагель в Лачинском районе продолжаются. Заявив, что территория принадлежит им, официальный Ереван поднял вопрос делимитации и демаркации границы с Азербайджаном на международный уровень».

Об этом заявил Modern.az экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Политик, который был президентом до марта 1992 года, отметил, что в первые годы независимости озеро Гарагель находился под контролем Азербайджана.

«Гарагель, расположенный на границе Горуса и Лачина, всегда был землей Азербайджана».

Муталибов отметил, что не только озеро Гарагель, но и Зангезурский район и Иреванское ханство являются исконными землями Азербайджана:

«Являющийся в настоящее время предметом спора Гарагель всегда был азербайджанским. Армяне, как обычно, делают лживые заявления. Не только Гарагель, но и Зангезурский район, Иреванский район — наши земли. Мы просто по некоторым причинам потеряли эти территории».

Minval.az