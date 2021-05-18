Власти Аргентины приняли решение приостановить экспорт говядины минимум на 30 дней, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Buenos Aires Times.

Причиной такой приостановки экспорта является рост цен на говядину внутри страны. Как рассказали источники в министерстве, мера будет действовать «до тех пор, пока не будут удовлетворены требования внутреннего рынка».

В ответ на данные меры аргентинские производители мяса пригрозили на неделю приостановить продажи говядины внутри страны, сообщила организация «Сельские союзы Аргентины».

«Комиссия, объединяющая сельскохозяйственные предприятия, <… > призывает приостановить продажу мяса всех категорий с 00.00 четверга 20 мая по 00.00 пятницы 28 мая», — указано в сообщении.

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