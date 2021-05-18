Президент Чехии Милош Земан извинился перед жителями Сербии за бомбардировки Белграда и других городов Югославии в 1999 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек в Facebook.

Он написал, что Земан встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в Праге и вручил ему «Орден Белого льва». В ходе встречи чешский лидер извинился за участие своей страны в бомбардировках и отметил, что это много лет было травмой и пятном на его совести.

«Талейран (Шарль Талейран — французский политик, его фамилия считается синонимом хитрости и беспринципности — ред.) сказал бы, что это было хуже преступления, это была ошибка. И я хотел бы попросить у сербского народа, как у человека, прощения. Меня это все время беспокоило», — сказал Земан, в те годы занимавший пост премьер-министра Чехии.

Он пояснил, что на момент принятия решения о бомбардировке Чехия находилась в составе НАТО несколько недель и была последней, кто согласился на этот шаг. По словам политика, правительство, которое он тогда возглавлял, «отчаянно искало хотя бы одну страну», которая бы выступила против авианалетов. «Тем не менее, это нас не оправдывает, но это был недостаток смелости. И с этим извинением и мольбой о прощении я избавился от своей многолетней травмы», — заключил Земан.

Minval.az