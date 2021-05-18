Армия обороны Израиля в ночь на вторник, 18 мая, нанесла удары по пяти домам командиров ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В секторе Газа были нанесены удары по пяти домам командиров ХАМАС. Дома использовались в террористических целях, некоторые являлись командными штабами», — говорится в сообщении.

Также военные перехватили беспилотника, приблизившегося к границе страны с Иорданией.

Отмечается, что минувшей десятки израильских самолетов бомбили объекты ХАМАС.

«Истребители и БПЛА в четвертый раз нанесли удары по системе тоннелей террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе удара 62 истребителя поразили 65 террористических целей с использованием 110 единиц управляемого вооружения», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ подсчитали, что с 10 мая из сектора Газа выпустили 3 440 ракет, 500 снарядов упали в самом анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО Железный купол.

Также Армия обороны Израиля показала, как использует тактику сбрасывания взрывпакетов на крыши гражданских зданий для предупреждения людей, что вскоре последует авиаудар.

«Смотрите, как ЦАХАЛ стучит по крыше, чтобы очистить здание перед тактическим ударом по силам внутренней безопасности ХАМАС в северной части Газы», – подписан ролик.

Minval.az