Общественная телевизионная и радиовещательная компания (ITV) обнародовала имена тех, кто огласит результаты голосования от имени Азербайджана на песенном конкурсе “Евровидение-2021”.

Как сообщила пресс-секретарь ITV Айнура Асимгызы, голоса, которые жюри отдаст за нашу страну, объявят Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, занявшие первое место на «Евровидении»в 2011 году.

Отметим, на песенном конкурсе, полуфинальные этапы которого пройдут 18 и 20 мая, наша представительница Самира Эфенди выступит в первом полуфинале с песней Mata Hari. Комментаторами конкурса по Азербайджану станут певец Мурад Ариф и ведущая Усния Магеррамова.

Minval.az