ОДКБ вряд ли предпримет какие-то реальные действия в связи с обращением Армении, сказала РИА Новости эксперт МГИМО и Российского совета по международным делам Юлия Никитина.

Она обратила внимание, что обращение Армении будет рассматриваться по статье 2 Договора о коллективной безопасности (угроза безопасности), а не по статье 4 (вооруженное нападение).

«Сам тот факт, что Армения обратилась именно по 2-й статье, говорит о том, что это скорее вопрос сигнала Азербайджану о том, что Армения готова привлечь международное сообщество, региональный блок в лице ОДКБ.

Потому что сама форма обращения по 2-й статье максимум может предусмотреть какое-то совместное обсуждение, совместное заявление, но не какие-то действия. Реальные действия маловероятны исходя из формы обращения», — отметила она.

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