Госкомитет по работе с диаспорой распространил заявление о провокации армянской диаспоры в Люксембурге.

«В последнее время армяне постоянно наносят ущерб азербайджанским диаспорским центрам, Домам Азербайджана, совершают провокации в социальных сетях. Ярким примером тому является совершенное несколько дней назад, 13 мая, нападение на Карабахский культурный центр в Люксембурге, когда были разбиты двери и окна, нанесен серьезный ущерб центру. К сожалению, подобные жалкие и трусливые действия представителей армянской диаспоры наблюдаются и в США, Австралии и других странах. Такие случаи часто не предаются огласке по причине возможного усиления напряженности», — сказано в заявлении.

В Госкомитете также отметили, что в связи с произошедшим в Люксембурге инцидентом в правоохранительные органы было сделано обращение, ведется расследование.

Minval.az