Инсайдер Джон Проссер раскрыл дизайн Android 12 до официальной премьеры Google. Об особенностях интерфейса мобильной операционной системы он рассказал на YouTube-канале FRONT PAGE TECH.

По словам Проссера, у Android 12 обновилась Google-клавиатура, изменились значки стандартных приложений и виджетов. Стиль системы стал более минималистичным, прозрачные поверхности заменились на матовые, а яркие цвета — на пастельные. Он отметил, что пользователи новой операционной системы получат интерфейс, который будет меняться в зависимости от выбранной темы оформления.

На слайдах предполагаемой презентации Android 12, которые были включены в видеоролик, говорится об усилении защиты конфиденциальности, повышении безопасности системы и новой интеграции смартфонов в систему умного дома.

Minval.az