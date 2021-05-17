Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетит сегодня штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

Гаджиев в ходе визита проведет встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Minval.az