Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетит сегодня штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба альянса.
Гаджиев в ходе визита проведет встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев посетит сегодня штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба альянса.
Гаджиев в ходе визита проведет встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.
Дата: 2021/05/17 10:45
Раздел: Новость
Просмотров:
61
Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили более трех тысяч ракет по Израилю за последние 7 дней.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили Карабах
Galactica Super Nova ходила по Средиземному и Карибскому морям, а также по Атлантическому океану
Министерство внутренних дел Турции опубликовало циркуляр о снятии в стране некоторых введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает посольство
Войска Израиля заявили о пуске 2800 ракет из сектора Газа с начала обострения конфликта.
Во всех странах мира применили свыше 1,4 млрд доз вакцины от коронавируса СOVID-19.
Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом
Власти Черногории анонсировали открытие границ страны для туристов на следующей неделе.
Над северной частью Израиля пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США, который обычно ведет наблюдение у сирийского побережья.