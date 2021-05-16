Международный конкурс «Евровидение» официально стартовал в воскресенье в Роттердаме. На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран — участниц нынешнего смотра.

Представительница Австралии Монтень, которая не смогла прибыть в Нидерланды из-за ограничений и будет принимать участие в конкурсе дистанционно, прислала видеообращение. На открытии отсутствовали также делегации Польши и Исландии — тесты на COVID-19 их участников накануне дали положительный результат. Также организаторы приняли решение отправить на самоизоляцию артистов из Румынии и Мальты, остановившихся в одном отеле с ними, сообщает ТАСС.

По традиционной для открытия мероприятия ковровой дорожке, которую в 2021 году окрасили в бирюзовый цвет, прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут 18 и 20 мая, финал назначен на 22 мая.

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