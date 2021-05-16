Суперъяхты Вагита Алекперова, Дмитрия Рыболовлева и Олега Тинькова прошли более 10 000 морских миль (18 520 км) каждая за три месяца 2021 года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих передвижение судов.

По информации системы AIS BOAT Pro, всего десять самых активных суперъяхт преодолели более 104900 морских миль (около 194000 км) за первые три месяца года. Второе место (22039 км) за Galactica Super Nova основного владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Самая большая в мире алюминиевая яхта ходила по Средиземному и Карибскому морям, а также по Атлантическому океану.

Яхта Anna Дмитрия Рыболовлева заняла пятое место (19261 км). Ходила она почти по такому же маршруту — Средиземное море и Карибские острова. Отметим, в прошлом году Anna заняла первое место по мобильности в мире, пройдя почти 55560 км.

Яхта ледового класса La Datcha Олега Тинькова находится на 7-м месте с 18705 км за три месяца 2021-го. Бизнесмен сдает лодку в аренду: за три месяца она побывала в Индийском океане, Филиппинском, Восточно-Китайском, Японском и Охотском морях. С конца марта она находится на Камчатке.

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