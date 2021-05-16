В течение трех месяцев 2021 года Министерство внутренних дел Азербайджана направило 14 329 человек в Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения для выявления всех видов опьянения.

Об этом сообщили в Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 декабря 2020 года число состоящих на учете с диагнозом «наркомания» составило 33 788 человек. Из них 28 318 человек состоят на диспансерном учете, 5 470 человек — на профилактическом учете.

Minval.az